Мартинес не реализовал пенальти, но сам же добил мяч: смотрите видео всех голов матча «Удинезе» – «Интер»

Смотрите видео голов матча «Удинезе» – «Интер».
Миланский клуб в 35-м туре Серии А обыграл команду из Удине на выезде со счетом 2:1.
Оба гола «нерадзурри» пришлись на первый тайм. Сперва Иван Перишич на 12-й минуте подставил голову под навес Федерико Димарко и подрезал мяч в сетку!
На 39-й минуте Лаутаро Мартинес получил право на удар с пенальти после падения Эдина Джеко в штрафной хозяев. Аргентинец пробил с точки в штангу и сам же добил мяч головой в сетку! Арбитр сперва отменил гол, поскольку голкипер, как показалось, не коснулся мяча. И все-таки касание было – 2:0!
«Удинезе» вернул интригу на 72-й минуте. Жерар Деулофеу нанес роскошный удар со штрафного, Самир Ханданович его парировал, но после еще одного удара в сторону ворот «Интера» Игнасио Пуссетто подправил мяч в сетку – 2:1! Однако на большее хозяев не хватило.