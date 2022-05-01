Мартинес не реализовал пенальти, но сам же добил мяч: смотрите видео всех голов матча «Удинезе» – «Интер»

Смотрите видео голов матча – «Интер».

Миланский клуб в 35-м туре Серии А обыграл команду из Удине на выезде со счетом 2:1.

Оба гола «нерадзурри» пришлись на первый тайм. Сперва Иван Перишич на 12-й минуте подставил голову под навес и подрезал мяч в сетку!

На 39-й минуте получил право на удар с пенальти после падения в штрафной хозяев. Аргентинец пробил с точки в штангу и сам же добил мяч головой в сетку! Арбитр сперва отменил гол, поскольку голкипер, как показалось, не коснулся мяча. И все-таки касание было – 2:0!

«Удинезе» вернул интригу на 72-й минуте. нанес роскошный удар со штрафного, его парировал, но после еще одного удара в сторону ворот подправил мяч в сетку – 2:1! Однако на большее хозяев не хватило.