Хоуп Соло попросила отложить ее включение в Национальный зал славы соккера. Экс-футболистка сборной США лечится от алкоголизма

Включение бывшей футболистки сборной США в Национальный зал славы соккера отложено.

Экс-вратарь американской команды попросила отложить ее включение в Национальный зал славы соккера, так как сейчас она проходит лечение в связи с проблемами с алкоголем.

В марте 40-летняя Соло была арестована после того, как ее обнаружили без сознания в машине, где находились двое ее сыновей.

«Моя энергия и концентрация сейчас полностью направлены на здоровье, легение и заботу о семье. Я связалась с представителями Национального зала славы соккера и попросила отложить церемонию на 2023 год. Хочу поблагодарить их за поддержку и понимание», – сказала девушка.

Соло сыграла 202 матча за женскую сборную США. С командой она выиграла чемпионат мира и дважды победила на Олимпиаде.