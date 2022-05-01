Симеоне о 0:2 с «Атлетиком»: «Атлетико» не хватало свежести и напористости»

Главный тренер «Атлетико» подвел итоги матча с (0:2).

«Начало матча получилось трудным. Первые 10-15 минут выдались напряженными, но потом мы начали прибавлять. У Кондогбиа и Карраско были голевые моменты, и во втором тайме мы намеревались продолжать в том же духе. Но потом мы пропустили с пенальти, что немного выбило нас из колеи.

Команда очень хорошо тренировалась на этой неделе, но сегодня в некоторых эпизодах нам не хватало свежести и напористости. От этого зависит, будет ли у команды преимущество, либо у нее будут проблемы.

В футболе, как и в жизни, есть разные моменты. Нужно уметь переживать тяжелые ситуации, что случались с нами за последние 10 с половиной лет. Сегодня, несмотря на все усилия и самоотдачу, нам было трудно найти способ победить», – сказал Симеоне.