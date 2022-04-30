Тренер «Краснодара» Сторожук про 2:1 с «Ростовом»: «Могли еще дважды забить, не хватило мастерства»

Александр Сторожук подвел итоги матча «Краснодара» с «Ростовом» (2:1) в 27-м туре .

– Начали мы неудачно, пропустили необязательный гол – индивидуальная ошибка. Но это не повлияло на установку в том плане, чтобы действовать агрессивно и быстро.

Знали, что – очень организованная команда, которая хорошо готова и много работает в прессинге. Поэтому мы отрабатывали быстрый переход середины, некоторые моменты получались – и мы забили. Могли еще дважды забить, не хватило мастерства.

Во втором тайме мы не просили удерживать счет. Была наша недоработка, что не донесли до команды, как играть в плане психологии и ментальности. В игре с «Зенитом» мы затратили много сил, поэтому не имели должной скамейки.

Нужно отдать должное команде, что в тех моментах, когда мячу не было куда деваться, игроки пластались и страховали друг друга. Результат – победа. Хочу поздравить болельщиков. Будем работать дальше.

– Нет ли боязни выпускать молодых игроков на поле?

– Боязни нет, конечно. Ребята достойно проходят проверку. В академии проходит хорошая работа, подрастает хорошая молодежь. Мы их уже всех знаем – все их сильные и слабые стороны. Им требуется проверка на более высоком уровне, – сказал исполняющий обязанности главного тренера в эфире «Матч Премьер».