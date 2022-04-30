Карпин об 1:2: «На первый тайм «Краснодар» вышел выигрывать, а мы – просто играть. После перерыва «Ростов» вышел побеждать»

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Валерий Карпин высказался о поражении от «Краснодара» со счетом 1:2.

«На первый тайм «Краснодар» вышел выигрывать матч, а мы – просто играть. После перерыва «Ростов» вышел побеждать. Единственное – не хватило забитого мяча, хотя моментов было более чем достаточно. За второй тайм претензий нет, можно только поблагодарить ребят. А вот за первую половину надо, мягко говоря, поругать.

Как прокомментирую слова президента УЕФА? Когда решение примут, тогда и будем думать. Сейчас чего ждать? Надеемся, что все вернется на круги своя. Слова Чеферина – тому лишнее подтверждение. Он все правильно сказал. Посмотрим теперь, какое решение примут», – сказал главный тренер «Ростова»

 

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