Златан Ибрагимович: «Я лучший игрок в истории МЛС. Я был слишком хорош для этой лиги»

Златан Ибрагимович назвал себя лучшим игроком в истории МЛС.
Швед выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. За полтора года в США он провел 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.
«Я очень благодарен МЛС, потому что они дали мне шанс почувствовать себя живым.
Я был слишком хорош для этого турнира. Это я и продемонстрировал. И я лучший, когда-либо игравший в МЛС. И это не мое эго или попытка выставить себя. Это правда.
Я хорошо провел время в лиге. Мне нравилось, как они работали, как занимались маркетингом.
Думаю, что выступления в МЛС были лучшим способом вернуться после травмы. Я был в лучшей форме за всю историю.
И я очень горжусь тем, что играл в МЛС, потому что мне говорили, что там пустые стадионы.
Но пустых стадионов не было. Было даже переполнено, поэтому я не могу жаловаться. Я очень рад, что играл там», – заявил нападающий «Милана».