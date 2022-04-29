Златан Ибрагимович: «Я лучший игрок в истории МЛС. Я был слишком хорош для этой лиги»

назвал себя лучшим игроком в истории .

Швед выступал за с 2018 по 2019 год. За полтора года в США он провел 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.

«Я очень благодарен МЛС, потому что они дали мне шанс почувствовать себя живым.

Я был слишком хорош для этого турнира. Это я и продемонстрировал. И я лучший, когда-либо игравший в МЛС. И это не мое эго или попытка выставить себя. Это правда.

Я хорошо провел время в лиге. Мне нравилось, как они работали, как занимались маркетингом.

Думаю, что выступления в МЛС были лучшим способом вернуться после травмы. Я был в лучшей форме за всю историю.

И я очень горжусь тем, что играл в МЛС, потому что мне говорили, что там пустые стадионы.

Но пустых стадионов не было. Было даже переполнено, поэтому я не могу жаловаться. Я очень рад, что играл там», – заявил нападающий .