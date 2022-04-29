Реал Мадрид – Манчестер Сити 04.05.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

В среду, 4 мая, в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» в рамках ответного матча ½ финала Лиги Чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Реал» Мадрид

Королевский клуб в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов приятно удивляет. Не показывая чемпионской игры, они уверенно заняли первое место в своем квартете, в групповом этапе Лиги Чемпионов. Из 6 матчей группового этапа они выиграли в 5 и пропустили всего 3 мяча и по итогу оторвались от «Интера» на 5 очков, 2 раза обыграв их.

Испанский клуб в 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов вышел занявший второе место в группе с «Сити» ПСЖ. В первом матче во Франции испанцы уступили парижанам (0:1), при том то французы выдали прекрасный матч, не дав мадридцам ни разу пробить в створ своих ворот, а сами создали много моментов, реализовав лишь 1. В ответной игре в Испании контролировал ход матча уже мадридский «Реал», который активизировался во втором тайме и проигрывая до 61 минуты матча (0:1), смогли забить трижды, а все мячи на свой счет записал Бензема.

Следом в 1/4 финала мадридская команда прошла в упорном противостоянии «Челси». В первой игре мадридцы играли в Англии и добились потрясающего результата в матче, обыграв в равном матче соперника (3:1), а хет-трик оформил все та же палочка-выручалочка – Бензема. А в ответной встрече уже доминировал «Челси», который в основное время матча обыграл испанцев (3:1) и свел матч в дополнительное время. А в первом дополнительном тайме точку в противостоянии поставил Бензема, забивший с передачи Винисуса

Футбольный клуб «Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы близки ко второму финалу подряд в Лиге Чемпионов. Они дошли до полуфинала турнира уверенно, не дав в себе практически ни разу усомниться. В групповом турнире ЛЧ они заняли первое место в группе A, где ей противостояли ПСЖ, «Лейпциг» и «Брюгге». За тур до конца англичане уже обеспечили себе 1 место и по итогу парижан они опередили на 1 балл.

В стадии плей-офф 1/8 финала Лиги Чемпионов «Сити» сразился со «Спортингом», от которого в первом матче не оставил практически ничего, победив их в гостях (5:0). Еще в первом тайме счет был (4:0) в пользу англичан, а за всю игру они ни разу не дали пробить в створ своих ворот португальцам. А уже в ответной встрече «Сити» постарался сыграть менее энергозатратно и по счету первого матча контролировать ход игры, что и получилось по итогу.

В четвертьфинальных играх с «Атлетико» Мадрид было уже посложнее. В первой игре «горожане» добились минимального преимущества в счете, выиграв (1:0). При этом они доминировали на протяжении всего матча и не дали мадридцам ни разу пробить в сторону своих ворот, сами же отличились на 70-ой минуте матча после точного удара Де Брюйне. В ответном поединке команды разошлись миром (0:0), англичане не упустили свое преимущество в счете и вышли в полуфинал.

В английском чемпионате «горожане» в гонке за чемпионство с «Ливерпулем», с которым уже долгое время идут нога в ногу. У «Сити» есть преимущество в 1 балл и в случае если они выиграют последние 5 туров, они заберут чемпионство.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»

Мадридская и манчестерская команды в последних 3 очных противостояниях сыграли следующим образом:

26.04.22 «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид 4:3;

07.08.20 «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид 2:1;

27.02.20 «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» 1:2.

В стартовой игре двухматчевого полуфинального противостояния в в Лиге Чемпионов оппоненты выдали прекрасный, зрелищный футбол, в котором было много красивейших голов. «Сити» в этой встрече смотрелся гораздо ярче и заслужил более крупной разницы в счете, но мадридцы хорошо реализовали свои немногочисленные моменты.

И в ответном матче я жду такой же яркой зрелищной игры с обилием голов, но все же «Сити» показывает более качественную и быструю игру чем мадридский «Реал» и думаю что они не проиграют в этой встрече и пройдут в финал.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Реал» Мадрид – 3.25;

Победа «Манчестер Сити» – 2.08;

Ничья – 3.80;

X2 – 1.34;

ТБ (2,5) – 1.57;

Обе забьют-да – 1.52.

Вероятный исход: X2, ТБ (2,5), Обе забьют-да.

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Где смотреть Реал – Ман Сити