Викторьен Ангбан: «Сочи» был бы десятым в Лиге 1. А чемпионат Бельгии чуть лучше РПЛ»

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Викторьен Ангбан считает, что «Сочи» относительно успешно выступал бы во Франции.

«Думаю, «Сочи» мог бы играть во французской лиге. Возможно, клуб был бы на десятом месте во Франции. С Испанией сложно предположить, потому что там играть немного сложнее», – сказал хавбек клуба.

«На мой взгляд, чемпионат Бельгии чуть лучше, чем чемпионат России», – добавил он.

В течение карьеры воспитанник «Челси» поиграл за «Сент-Труйден», «Гранаду», «Васланд-Беверен» и «Метц». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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