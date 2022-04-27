Геннадий Орлов: «У Чистякова нет школы игры в обороне, они с Алипом не умеют делать первый пас. Разве можно сравнить их с Ловреном, Ивановичем и Ракицким?»

подверг критике защитников .

«Конечно, «Зенит» превзошел «Краснодар» по количеству голевых моментов. Но я должен сказать следующее: «Зенит» хорош тогда, когда быстро начинает атаку. Мы этого не увидели. Почему?

Два центральных защитника – Чистяков, Алип – не умеют делать первый пас, более-менее похожий на острый... Просто не обучены этому. Поэтому все замедлялось.

При этом нужно отметить Кузяева, который действовал справа в обороне. Он провел матч на самом высоком уровне. Нагнетал, был полезен. Если бы еще и забил, а шанс имелся, то это был бы его день.

А вот , который играл слева, пока еще не готов физически. Не хватает ему что-то свежести.

К Чистякову, к сожалению, немало вопросов. Ну нет у него школы игры в обороне. Почему в России нет классных центральных защитников? Загадка...

Чистяков все время стоит на прямых ногах, а не на полусогнутых... Ну разве можно сравнить его и Алипа с Ловреном, Ивановичем и Ракицким?» – сказал журналист.