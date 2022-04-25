Колосков о ЦСКА и «Динамо»: «Примитивная игра. Словно две полупрофессиональные команды играли»

разочаровался в качестве игры ЦСКА и «Динамо».

Матч 26-го тура завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев.

«Победа ЦСКА меня не удивила, меня удивила сама игра. Такой примитивной игры, особенно в первом тайме, которую показали ЦСКА и , я в этом сезоне не видел ни разу.

Ни одной комбинации вообще – получил мяч и «бабах» вперед на 50 метров, получил – и снова «бабах» вперед на 50 метров.

Если посчитать количество ошибок в передачах, то оно, думаю, зашкаливает. Наверняка их было больше 50 процентов.

Знаете, словно играли две полупрофессиональные команды. Ни подержать мяч, ни обвести соперника, ни провести комбинацию, ни ударить по воротам. Ничего.

Я смотрел игру, и у меня, честно говоря, все переворачивалось. Как же так? На таком высоком же уровне вроде бы находятся футболисты, которые пришли в ЦСКА. Два-три тура они сыграли, и я думал, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. И вдруг все куда-то пропало. Это просто потрясающе.

И «Динамо» очень далеко от той команды, которая была осенью. То же самое, игра почему-то стала примитивной. И нет ни одного футболиста, который сумел бы наладить такую комбинационную игру или взял бы ее на себя», – заявил почетный президент РФС.