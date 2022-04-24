Далот о «Ман Юнайтед» вне топ-4: «Сложно принять. Я буду верить, пока это еще возможно математически»

верит, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы на попадание в топ-4.

Сейчас команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 6 очков отставая от «Арсенала» и на 4 – от «Тоттенхэма», которые провели на матч меньше.

«Сложно принять эту ситуацию, ведь наш клуб должен играть в Лиге чемпионов.

Я хочу сказать, что буду верить до тех пор, пока это еще возможно математически. Конечно, попасть в топ-4 будет очень сложно – мы должны быть реалистами. Но все знают, что в футболе всякое случается.

Мы можем верить, и это даст нам силы и мотивацию перед ближайшими матчами. Нужно вырабатывать ежедневные привычки: приходить на тренировку с хорошим настроем, думая, что мы отдадим все ради этого клуба, потому что здесь у нас есть все.

Мы должны бороться за себя, за клуб, за наши семьи и за фанатов, которые приезжают на выездные матчи», – сказал защитник .

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