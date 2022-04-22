ЭСК РФС: Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» за фол Бека-Бека в матче с «Сочи»

ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Сочи».

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела эпизод матча 25-го тура .

«Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота и неудалением игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте матча.

Решение комиссии:

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 24-й минуте матча, но правильно не удалил с поля игрока команды «Локомотив» Алексиса Бека-Бека.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» , осознавая, что может опоздать сыграть в мяч, увидев приближающегося игрока атакующей команды Матео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника, и, не совсем удачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади, что, по мнению большинства членов комиссии, является нарушением правил игры, совершенным в пределах штрафной площади, и судья должен был назначить 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив».

Однако, учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и когда она встала в опору, контакт произошел внизу в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была не высокой, данное нарушение правил комиссия не считает серьезным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля», – сообщается на сайте РФС.