Салах о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Я не знаю. Болельщики знают, чего я хочу. Дело совсем не в деньгах»

рассказал о своем будущем в .

Контракт египтянина с мерсисайдцами истекает в 2023 году.

«Я не знаю, у меня остался год по контракту. Думаю, болельщики знают, чего я хочу, но дело совсем не в деньгах. Так что я не знаю, не могу сказать точно», – сказал вингер.

Салах подтвердил, что всегда хотел остаться в «Ливерпуле».

«Да. Этот клуб очень много значит для меня – здесь я наслаждался своим футболом больше, чем где бы то ни было, я отдал клубу все, и все это видели. Здесь у меня было много невероятных моментов, я выигрывал трофеи, личные награды. Здесь у меня будто семья», – сказал Мохамед.