«Арсенал» начал проект «Путь «Арсенала». Цель – оценить культуру клуба и сформировать «культурное направление»

задумался о духе клуба.

«Канониры» решили провести «всестороннюю оценку культуры клуба», сообщает The Athletic.

Клуб начал проект под названием «Путь «Арсенала», в котором консультанты оценят культуру «Арсенала». В рамках проекта опросят сотрудников на всех уровнях организации.

В этом процессе «Арсеналу» будет помогать консалтинговая компания People-Made. Летом компания сообщит о своих выводах клубу и разработает «культурное направление» на ближайшие годы.

В проекте участвуют тренер «Арсенала» , глава академии , а также руководители клуба.