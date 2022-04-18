«Арсенал» начал проект «Путь «Арсенала». Цель – оценить культуру клуба и сформировать «культурное направление»

Теги Пер Мертесакер Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» задумался о духе клуба.

«Канониры» решили провести «всестороннюю оценку культуры клуба», сообщает The Athletic.

Клуб начал проект под названием «Путь «Арсенала», в котором консультанты оценят культуру «Арсенала». В рамках проекта опросят сотрудников на всех уровнях организации.

В этом процессе «Арсеналу» будет помогать консалтинговая компания People-Made. Летом компания сообщит о своих выводах клубу и разработает «культурное направление» на ближайшие годы.

В проекте участвуют тренер «Арсенала» Микель Артета, глава академии Пер Мертесакер, а также руководители клуба.

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