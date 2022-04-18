«Арсенал» начал проект «Путь «Арсенала». Цель – оценить культуру клуба и сформировать «культурное направление»

«Арсенал» задумался о духе клуба.
«Канониры» решили провести «всестороннюю оценку культуры клуба», сообщает The Athletic.
Клуб начал проект под названием «Путь «Арсенала», в котором консультанты оценят культуру «Арсенала». В рамках проекта опросят сотрудников на всех уровнях организации.
В этом процессе «Арсеналу» будет помогать консалтинговая компания People-Made. Летом компания сообщит о своих выводах клубу и разработает «культурное направление» на ближайшие годы.
В проекте участвуют тренер «Арсенала» Микель Артета, глава академии Пер Мертесакер, а также руководители клуба.