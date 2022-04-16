Пиоли о 2:0 с «Дженоа»: «Милан» сыграл с правильным настроем и мотивацией»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с (2:0).

«Думаю, сегодня мы сыграли с правильным настроем и мотивацией. Мы почти не рисковали [упустить победу], и это важно.

«Дженоа» очень старалась нейтрализовать Тонали, чтобы ему было сложно вести игру. Но Сандро сильно прибавил в последнее время, единственное, ему нужно научиться избавляться от плотной опеки.

[о 6-м матче подряд на ноль в Серии А] Я очень многого требую от футболистов при игре без мяча, но это необходимо. Нужно двигаться дальше, напряжение нарастает, давление – тоже. Но в прошлом сезоне на этой стадии было хуже – мы не были уверены, что попадем в топ-4», – сказал Пиоли.