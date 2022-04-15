Шунин о целях «Динамо»: «Трофеи – лучший подарок для клуба и болельщиков»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях клуба после победы над «Ахматом» (2:0).
35-летний голкипер сыграл на ноль и сделал голевую передачу во втором тайме. Его признали лучшим игроком матча.
– Мне очень приятно получить этот приз. Самое главное, что мы сегодня победили. «Динамо» исполняется 99 лет, мы просто не могли сыграть по-другому.
– Это ваша первая результативная передача в карьере?
– Мне кажется, да.
– А что будет в год столетия клуба? Придется идти забивать?
– Нужно смотреть не на отдельные результаты игроков, а делать свою работу. Трофеи – самый лучший подарок для нашего клуба и болельщиков, – сказал Шунин в эфире канала «Матч ТВ».
«Динамо» было основано в 1923 году. 18 апреля клубу исполнится 99 лет.