Московское «Динамо» интересовалось Алипом до перехода казахстанца в «Зенит» (Sport24)

Портал Sport24 сообщил об интересе московского «Динамо» к казахстанскому защитнику Нуралы Алипу до того, как тот стал игроком «Зенита».

По информации источника, в московском клубе сделали вывод, что Алип не сильнее игроков, уже имеющихся в команде.

22-летний Алип перешел в «Зенит» из алматинского «Кайрата» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.

«Динамо» идет на втором месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 3 очка.

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