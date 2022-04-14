Хавбек «Боки» Сальвио въехал на машине в мать своих детей, когда она пыталась поговорить с ним, увидев с другой женщиной. Девушка обратилась в полицию

обвиняется в наезде на мать своих детей.

Бывшая девушка полузащитника обратилась в полицию, заявив, что тот нанес ей «травмы в контексте гендерного насилия». Аравена, мать двоих детей Сальвио, подала заявление, сопроводив его видеороликами.

По информации полиции, инцидент произошел почти в час ночи в квартале, где живет Сальвио. Аравена подтвердила, что несколько дней назад они расстались, и она с сыновьями переехала жить в другое место, но прошлой ночью она отправилась к дому футболиста, чтобы поговорить. Она увидела Эдуардо в машине с другой женщиной.

Именно тогда Аравена встала перед машиной, чтобы попросить Сальвио поговорить, но тот завел автомобиль, ударив женщину по колену одним из передних колес, после чего она упала.

Экс-футболист «Бенфики» и свяжется с прокуратурой, чтобы предоставить свою версию событий. До тех пор, пока правоохранительные органы не вынесут вердикт по делу, Сальвио не будет тренироваться с «Бокой».