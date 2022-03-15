«МЮ» может снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион. Это один из вариантов реконструкции

Стадион могут снести ради постройки нового.

Это один из вариантов, который рассматривают владельцы клуба в рамках реконструкции арены.

По информации The Telegraph, манкунианцы в скором времени могут выбрать компании, которые будут отвечать за реконструкцию.

Один из рассматриваемых вариантов – полный снос , открытого в 1910 году и вмещающего 74 140 зрителей.

В случае сноса «Манчестер Юнайтед» планирует построить новый стадион на 90 тысяч мест. Также на территории будет построена малая арена для игр женской команды и академии.

В то же время «МЮ» готов рассмотреть и другие варианты реконструкции. Среди них – расширение южной трибуны с увеличением вместимости стадиона до 80 тысяч человек или полная реконструкция стадиона – без сноса и расширения южной трибуны.