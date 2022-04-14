Манчестер Сити – Ливерпуль 16.04.2022 Кубок Англии прогноз на футбольный матч

В субботу, 16 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в рамках полуфинального матча Кубка Англии. Поединок начнется в 17:30 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Ливерпуль»

Команда из Ливерпуля начала свой путь в английском кубке со стадии 1/32 финала, где обыграла там уверенно клуб из более низшей лиги Чемпионата Англии «Шрусбери Таун» (4:1). Этот матч прошел под полную диктовку ливерпульцев, несмотря на то что они первыми пропустили, затем 2 мяча забили еще в первом тайме, а потом и закрепили свой результат забив еще 2 гола.

В 1/16 финала было противостояние с командой из английского Чемпионшипа «Кардифф», которое завершилось победой (3:1). В этой встрече ливерпульцы тоже не испытали трудностей: в разы больше атаковали чем соперник и владели мячом на порядок больше. «Кардифф» отметился голом престижа лишь в концовке встречи при счете (0:3).

Следом в 1/8 был непростой матч с «Норвичем», в котором удалось выиграть (2:1). В этом матче не было такого подавляющего преимущества ливерпульцев, как в двух предыдущих, последние минуты матча прошли немного нервно, н овсе же удалось одержать победу.

В четвертьфинале Кубка Англии Команда Клоппа оставила за бортом турнира «Ноттингем Форест», обыграв их (1:0), а автором победного гола стал Диогу Жота, который забил в концовке встречи, на 78 минуте.

В АПЛ у «Ливерпуля» сейчас вторая позиция и 1 очко отставания от «Сити», с которым как раз и был сыгран вничью последний сыгранный 32 тур (2:2). 2 раза по ходу встречи ливерпульцам удалось отыграться, проигрывая по ходу встречи, но все же обе команды довольствовались одним очком в матче.

Футбольный клуб «Манчестер Сити»

«Горожане» в Кубке Англии начали со стадии 1/32 финала, где прошли скромный клуб из низшей английской лиги «Свиндон Таун», благодаря уверенной победе на их домашней арене (4:1). «Сити» в этом матче доминировал территориально и создал большое количество моментов, лишь малая часть из которых достигла цели.

В 1/16 финала команда Гвардиолы схлестнулась с нынешним лидером английского Чемпионшипа, клубом «Фулхэм» и победила их (4:1), при этом манчестерская команда пропустила первой, уже на 4-ой минуте встречи, но смогла выйти вперед уже на 13-ой. А потом и удвоила свое преимущество благодаря дублю Мареза и уверенно шагнула в следующую стадию турнира.

В стадии 1/8 кубка «Сити» обыграли в гостях «Петерборо Юнайтед» (2:0). До 60-ой минуты манчестерской команде не удавалось завершить многочисленные атаки до логического завершения, но потом все же дважды в течении 7 минут это получилось. С двух голевых передач Фодена забили Марез и грилиш.

А вот в четвертьфинальной стадии была бита команда из АПЛ – «Саутгемптон» (4:1). «Саутгемптон» провел хороший первый тайм, где удалось его завершить (1:1), но вот на второй их не хватило и шквал атак «Сити» все же закончился тремя взятиями ворот.

Подопечные Гвардиолы в АПЛ лидируют в таблице и предстоит ожесточенная борьба за титул с «Ливерпулем» ,у которого на 1 балл меньше и в случае любой осечки в последних 7 турах, команда может остаться без золотых медалей.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

10.04.22 «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 2:2;

03.10.21 «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 2:2;

07.02.21 «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 1:4;

08.11.20 «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 1:1;

02.07.20 «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 4:0.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдают в этом сезоне потрясающие результаты как на внутренней английской арене, так и на европейской, где оба пробились в четвертьфинал и близки после первых сыгранных матчей в этой стадии попасть в полуфинал. Их стабильная результативная игра позволяет им быть на высоте во всех турнирах, где они участвуют.

Последние 3 очные встречи команд получились зрелищными на голы и в каждом из них было забито минимум 4 мяча. В этой встрече я думаю, что обе команды тоже нас порадуют голами. А исход встречи думаю, что решится в дополнительное время матча или серии пенальти.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Ливерпуль» – 3.10;

Победа «Манчестер Сити» – 2.28;

Ничья – 3.45;

X2 – 1.63;

Обе забьют-да –1.49;

ИТБ2 (0,5) – 1.26;

ТБ (2,5) – 1.66.

Вероятный исход: X2, Обе забьют-да, ИТБ2 (0,5),ТБ (2,5).

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Где смотреть Ман Сити – Ливерпуль