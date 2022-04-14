Испанец Гратакос стал заместителем спортивного директора РФС. Он экс-директор школы «Барсы» в Москве

объявил о назначении Жорди Гратакоса заместителем спортивного директора организации.

На этой должности 47-летний испанец сменил Дмитрия Поляцкина, покинувшего РФС в связи с переходом на другую работу.

Гратакос будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России.

В 2003 году Гратакос получил тренерскую лицензию УЕФА PRO и начал карьеру в испанской «Жироне» U16.

В 2012-м возглавил академию «Днепра», в 2015-м присоединился к Федерации футбола Казахстана, с 2016-го работал в системе «Барселоны», в том числе в качестве технического директора филиала академии в России. Также Гратакос возглавлял московский филиал академии «Интера».

В октябре 2021-го был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.