Худяков про топ-3 вратарей: «В России – Гильерме, Сафонов, Акинфеев. В мире – Куртуа, Нойер, Менди»

назвал трех лучших вратарей в России.

– Кто из вратарей твой кумир?

– Был Буффон. Сейчас нравится Менди из «Челси». У него какая-то нереальная прыгучесть.

– Топ-3 вратаря мира сейчас.

– Куртуа, потом Нойер, а третий – Менди.

– А России?

– Гиля ( ) на первом. Второй – . На третьем – .

– Сафонов говорил, что Акинфеев уже не лучший вратарь России. Согласен с ним?

– Можно посмотреть статистику сухих матчей и пропущенных голов в этом сезоне, и все вопросы сразу отпадут. Акинфеев до сих пор один из лучших.

– Ты в десятке?

– В топ-15 точно, – заявил 18-летний вратарь .