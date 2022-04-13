Худяков про топ-3 вратарей: «В России – Гильерме, Сафонов, Акинфеев. В мире – Куртуа, Нойер, Менди»

Даниил Худяков назвал трех лучших вратарей в России.
– Кто из вратарей твой кумир?
– Был Буффон. Сейчас нравится Менди из «Челси». У него какая-то нереальная прыгучесть.
– Топ-3 вратаря мира сейчас.
– Куртуа, потом Нойер, а третий – Менди.
– А России?
– Гиля (Гильерме) на первом. Второй – Матвей Сафонов. На третьем – Игорь Акинфеев.
– Сафонов говорил, что Акинфеев уже не лучший вратарь России. Согласен с ним?
– Можно посмотреть статистику сухих матчей и пропущенных голов в этом сезоне, и все вопросы сразу отпадут. Акинфеев до сих пор один из лучших.
– Ты в десятке?
– В топ-15 точно, – заявил 18-летний вратарь «Локомотива».