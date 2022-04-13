Худяков про топ-3 вратарей: «В России – Гильерме, Сафонов, Акинфеев. В мире – Куртуа, Нойер, Менди»

Теги ЦСКА Локомотив Мануэль Нойер Игорь Акинфеев Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия рейтинги Гильерме Матвей Сафонов Эдуар Менди Даниил Худяков Футбол

Даниил Худяков назвал трех лучших вратарей в России.

– Кто из вратарей твой кумир?

– Был Буффон. Сейчас нравится Менди из «Челси». У него какая-то нереальная прыгучесть.

– Топ-3 вратаря мира сейчас.

– Куртуа, потом Нойер, а третий – Менди.

– А России?

– Гиля (Гильерме) на первом. Второй – Матвей Сафонов. На третьем – Игорь Акинфеев.

– Сафонов говорил, что Акинфеев уже не лучший вратарь России. Согласен с ним?

– Можно посмотреть статистику сухих матчей и пропущенных голов в этом сезоне, и все вопросы сразу отпадут. Акинфеев до сих пор один из лучших.

– Ты в десятке?

– В топ-15 точно, – заявил 18-летний вратарь «Локомотива».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные