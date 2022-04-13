Арсенал Тула – Ростов 17.04.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 17 апреля, в Туле, на стадионе «Арсенал» встретятся тульский «Арсенал» и «Ростов» в рамках 25 тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Арсенал» Тула

Тульский клуб в нынешнем сезоне Чемпионата России выступает не лучшим образом, находясь на предпоследней 15-ой строчке и сейчас борется лишь за выживание. Столько же очков (21) еще у двух команд: «Уфы» и «Урала». До спасительной 12-ой строчки, где располагается «Рубин» отставание в 4 балла при оставшихся 6-ти матчах.

Команда Миодрага Божовича не блещет в этом сезоне результативностью и забивает в среднем по 1-му голу за матча (на их счету 24 мяча). Но при этом туляки больше всех в РПЛ пропускают (49 голов), для сравнения у второго худшего по этому показателю «Рубина» пропущено 43 мяча.

В последних 5 сыгранных встречах тульский клуб не одержал ни одной победы, в трех из них проиграв оппонентам. Было в них 2 ничьи: с «Крылья Советов» (2:2) и «Ахматом» (0:0). А также было 3 крупных поражения: от «Динамо» (1:4), и 2 встречи с одинаковым счетом (0:3) «Зенита» и «Спартака».

Футбольный клуб «Ростов»

Команда Валерия Карпина в текущем сезоне РПЛ является плотненьким середнячком таблицы и сейчас идет на 10-ой позиции. У них сейчас в активе имеется 28 баллов, которые они набрали в 24-ех матчах. Отставание от лидирующей пятерки при этом приличное, в 11 баллов. И близки ростовчане к зоне вылета (в 4 баллах).

Ростовчане в этом сезоне хорошо проявляют себя в атаке и имеют неплохую результативность (39 мячей) – это сейчас третий показатель в РПЛ среди всех команд. Но и при этом они приличное количество мячей пропускают (41), что не позволяет им быть в первой половине таблицы.

Последние 2 тура в чемпионате России южане выигрывают. Это случилось сначала в игре с «Крылья Советов» (1:0), где была равная игра по ее содержанию, победный гол на свой счет записал Комличенко на 18-ой минуте встречи.

А в последнем туре подопечные Карпина учинили разгром «Локомотиву» (4:1). Ростовчане в этой игре выглядели очень здорово в перемещении на поле, открываниях и в завершении моментов тоже преуспели, забив к 70-ой минуте 4 мяча, москвичей хватило лишь на гол престижа в концовке матча.

Прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Ростов»

Тульский «Арсенал» и «Ростов» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

23.10.21 «Ростов» – «Арсенал» Тула 4:0;

25.04.21 «Ростов» – «Арсенал» Тула 1:0;

27.09.20 «Арсенал» Тула – «Ростов» 2:3;

27.06.20 «Ростов» – «Арсенал» Тула 2:1;

28.07.19 «Арсенал» Тула – «Ростов» 2:3.

«Ростов» в последних 5 очных встречах побеждает тульскую команду и в 4 из 5 матчей было забито 3 гола и более. Результативной станет думаю и эта встреча, в которой тулякам очень нужны очки, чтобы выйти из зоны вылета, а ростовчанам для того, чтобы себя обезопасить от нее. Но все же отдам предпочтение ростовской команде, которая сейчас более стабильна в своих результатах.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Арсенал» Тула – 3.05;

Победа «Ростов» – 2.43;

Ничья – 3.20;

X2 – 1.38;

Ф2 (0) – 1.69;

ТБ (1,5) – 1.36;

ИТБ2 (0,5) – 1.31.

Вероятный исход: X2, Ф2 (0), ТБ (1,5), ИТБ2 (0,5).

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Где смотреть Арсенал – Ростов