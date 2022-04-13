Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» не обязана выигрывать ЛЕ, это возможность. Судя по нашей игре, мы уже выиграли»

поделился мыслями о перспективах «Аталанты» в Лиге Европы.

В ответном матче 1/4 финала турнира итальянцы сыграют с . В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Лейпциг» – опасный соперник. Обе команды хотят победить, мы постараемся выйти в полуфинал.

Я не могу предсказать, что произойдет завтра, выйти в полуфинал было бы фантастически, но на этой стадии игры всегда равны. Мы должны проявить свои качества и выжать максимум из позитивных моментов.

Два года назад мы были в одной минуте от полуфинала Лиги чемпионов. Это была самая высокая точка, которой мы достигли. Все будут помнить нас, если на этот раз мы выйдем в полуфинал.

Таким командам, как , сложно выигрывать трофеи, поэтому мы не обязаны выигрывать . Это возможность. Мы должны сосредоточиться на следующей игре и пройти как можно дальше. Судя по игре, которую мы демонстрировали до сих пор, мы уже выиграли», – сказал главный тренер «Аталанты».