Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» не обязана выигрывать ЛЕ, это возможность. Судя по нашей игре, мы уже выиграли»

Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о перспективах «Аталанты» в Лиге Европы.
В ответном матче 1/4 финала турнира итальянцы сыграют с «Лейпцигом». В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
«Лейпциг» – опасный соперник. Обе команды хотят победить, мы постараемся выйти в полуфинал.
Я не могу предсказать, что произойдет завтра, выйти в полуфинал было бы фантастически, но на этой стадии игры всегда равны. Мы должны проявить свои качества и выжать максимум из позитивных моментов.
Два года назад мы были в одной минуте от полуфинала Лиги чемпионов. Это была самая высокая точка, которой мы достигли. Все будут помнить нас, если на этот раз мы выйдем в полуфинал.
Таким командам, как «Аталанта», сложно выигрывать трофеи, поэтому мы не обязаны выигрывать Лигу Европы. Это возможность. Мы должны сосредоточиться на следующей игре и пройти как можно дальше. Судя по игре, которую мы демонстрировали до сих пор, мы уже выиграли», – сказал главный тренер «Аталанты».