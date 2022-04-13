«Динамо» запустило акцию к матчу с «Ахматом». Получите бесплатный билет за покупки в фаншопе

В пятницу 15 апреля московское «Динамо» примет у себя грозненский «Ахмат». Для хозяев эта игра шанс приблизиться к «Зениту» и продолжить борьбу за чемпионство. Но будет непросто – «Ахмат» после зимней паузы пока не пропускал в гостевых матчах.

Специально к этой встрече «Динамо» запустило акцию для фанатов. При покупке двух билетов – третий в подарок. Если купить в фаншопе предметов на 5000 рублей, то тоже можно получить свое место на трибунах. А все дети (до 13 лет включительно) смогут бесплатно прийти на игру.

Купить билеты на матч 25-го тура Российской премьер-лиги можно на сайте «Динамо».