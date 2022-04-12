«Динамо» в матче с «Ахматом» покажет первое в футболе проекционное шоу на поле

Московское «Динамо» в пятницу 15 апреля откроет 25-й тур Российской премьер-лиги матчем с «Ахматом». Сама игра будет интересной – для москвичей это шанс сравняться по очкам с «Зенитом» и продолжить борьбу за чемпионство. Но сделать это будет непросто, поскольку после зимнего перерыва грозненцы не пропускали в гостевых играх.

Кроме увлекательного футбола, болельщиков ожидает специальная программа по случаю 99-летия клуба. Например, первое в футболе шоу проекций прямо на поле. Раньше такие представления можно было увидеть только в крытых аренах. А фанатов культуры на стадионе будет ждать картина известного динамовского фаната Александра Дейнеки «Вратарь».

Чтобы не пропустить матч и шоу-программу, приходите на стадион «Динамо». Билеты на игру с «Ахматом» уже доступны на сайте клуба.