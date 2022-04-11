Аршавин о «Спартаке»: «Все время изменения, кто-то не может, кто-то не хочет. Нет единой команды»

высказался о причинах нестабильности «Спартака» в этом сезоне.

«Нет у «Спартака» единой команды, которая бы собралась, обкатала состав и поехала. Все время какие-то изменения, кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то выпадает. Вроде играет не совсем плохо, но по результату 9-е место, думаю, это не то, на что рассчитывают болельщики и сами футболисты.

Может, им не так интересно доигрывать этот чемпионат, потому что понятно, что они были призваны в клуб бороться за самые высокие места, нежели сейчас. Может, отсюда такая нестабильность в результатах?» – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Сейчас московский клуб занимает 9-е место в таблице РПЛ, набрав 30 очков в 24 турах. В следующей игре соперником красно-белых станет «Рубин». Матч состоится 16 апреля.

3:0 – первая крупная победа «Спартака» в РПЛ. А вероятность вылета в ФНЛ упала до 1%