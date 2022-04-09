Конте после 4:0 с «Виллой»: «Тоттенхэм» заслуживает бороться за место в ЛЧ. Важна стойкость»

подвел итоги матча 32-го тура АПЛ с (4:0).

«Мы знаем, как сложно играть в гостях у «Астон Виллы», но наши фанаты, даже уступая в численности, все равно гнали нас вперед с начала и до конца матча.

Мы работаем и над тем, чтобы помочь нашим футболистам вырасти, и над тем, чтобы болельщики были довольны игрой своей команды. И сегодня это получилось.

Мы рады, ведь это была непростая игра, но мы продемонстрировали стойкость в первом тайме, когда «Вилла» активно прессинговала. Но каждый раз, когда мы пытались разыграть комбинацию и создать момент, нам удавалось забить.

Если мы хотим стать топ-командой, важно быть стойкими. В каждом матче есть отрезки, когда соперник может создать проблемы, и если вам не хватает сил, чтобы сдержать его, вы никогда ничего не выиграете. Мы работаем над этим аспектом, и футболисты хотят продемонстрировать мне, что прибавляют.

Осталось 7 матчей, и мы доказываем, что заслужили продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. Наш клуб заслуживает большего, чем борьба за 5-е, 6-е или 7-е место. Мне нравится на что-то претендовать», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» с общим счетом 23:2 выиграл 6 из 7 последних матчей АПЛ. Уступил лишь «МЮ» – 2:3