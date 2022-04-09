«Тоттенхэм» с общим счетом 23:2 выиграл 6 из 7 последних матчей АПЛ. Уступил лишь «МЮ» – 2:3

одержал четвертую победу подряд – над (4:0) в 32-м туре .

В чемпионате Англии за последние 7 игр команда добилась 6 побед с общим счетом – 23:2. Очки были потеряны только в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

В следующем туре «шпоры» встретятся с «Брайтоном» – это случится 16 апреля.