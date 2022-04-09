«Тоттенхэм» с общим счетом 23:2 выиграл 6 из 7 последних матчей АПЛ. Уступил лишь «МЮ» – 2:3

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

«Тоттенхэм» одержал четвертую победу подряд – над «Астон Виллой» (4:0) в 32-м туре АПЛ.

В чемпионате Англии за последние 7 игр команда Антонио Конте добилась 6 побед с общим счетом – 23:2. Очки были потеряны только в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

В следующем туре «шпоры» встретятся с «Брайтоном» – это случится 16 апреля.

Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
9 апреля, 19.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Сон Хын Мин, 0:2 – 50 Кулусевски, 0:3 – 66 Сон Хын Мин, 0:4 – 71 Сон Хын Мин.
Астон ВиллаМартинес, Мингз, Конса, Динь (Янг, 80), Коутиньо (Буэндиа, 70), Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Ингз (Бэйли, 70), Уоткинс.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Доэрти (Регилон, 21), Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 78), Кулусевски (Бергвейн, 84), Кейн.
Предупреждения:
Ингз (21), Хейбьерг (29), Эмерсон (74), Янг (82), Кейн (90).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные