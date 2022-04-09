«Тоттенхэм» с общим счетом 23:2 выиграл 6 из 7 последних матчей АПЛ. Уступил лишь «МЮ» – 2:3

«Тоттенхэм» одержал четвертую победу подряд – над «Астон Виллой» (4:0) в 32-м туре АПЛ.
В чемпионате Англии за последние 7 игр команда Антонио Конте добилась 6 побед с общим счетом – 23:2. Очки были потеряны только в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3).
В следующем туре «шпоры» встретятся с «Брайтоном» – это случится 16 апреля.
- Дата проведения
- 9 апреля, 19.30, «Вилла Парк»
- Голы:
- 0:1 – 3 Сон Хын Мин, 0:2 – 50 Кулусевски, 0:3 – 66 Сон Хын Мин, 0:4 – 71 Сон Хын Мин.
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Астон Вилла –
Мартинес, Мингз, Конса, Динь (Янг, 80), Коутиньо (Буэндиа, 70), Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Ингз (Бэйли, 70), Уоткинс.
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Тоттенхэм –
Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Доэрти (Регилон, 21), Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 78), Кулусевски (Бергвейн, 84), Кейн.