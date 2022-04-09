Саа о словах Руни про Роналду: «Вообще не согласен. Криштиану принес огромную жертву, «МЮ» не играет хорошо»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа Уэйн Руни премьер-лига Англия Футбол

Луи Саа не согласен с мнением Уэйна Руни о Криштиану Роналду.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что португалец «уже не тот игрок, каким был в прежние годы». Отвечая на критику в свой адрес, Роналду обратился к Руни и экс-защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагеру, назвав их «завистниками».

«Я не понимаю. Я немного удивлен. Неправильно набрасываться на Криштиану Роналду и говорить, что от него нужно избравиться. Почему мы не строим молодую команду вокруг Криштиану? Пусть они учатся и прогрессируют рядом с ним.

Если эти игроки не могут прогрессировать и расти, то это значит, что они недостаточно хороши. Я вообще не согласен [с мнением Руни]. Считаю, Криштиану принес огромную жертву. Он хорошо справляется с критикой.

Команда не играет хорошо. Мне не нравится, что Криштиану выбирают в качестве объекта критики», – сказал экс-нападающий, на протяжении трех сезонов игравший вместе с Руни и Роналду за «МЮ».

В этом сезоне 37-летний португалец забил 18 голов в 33 матчах за клуб. Его статистику можно изучить по ссылке.

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