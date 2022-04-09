считает, что в Италии «Спартак» бы играл во втором дивизионе.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова о том, что московский клуб бы занимал 12-13-е место в Серии А.

«Это из серии «ткнуть пальцем в небо». Если бы проводился чемпионат Луны, то тогда бы точно занимал первое место, а в чемпионате Марса боролся бы максимум за тройку.

Мое мнение: «Спартак» бы в смело играл в серии Б и претендовал бы на выход в серию А. Это мое твердое убеждение футбольного обозревателя.

Победа над «Наполи»? В Орехово-Зуево команда «Знамя Труда» тоже была в финале Кубка СССР В 60-х», – сказал Губерниев.