Руководство «Эвертона» не верит, что увольнение Лэмпарда исправит ситуацию в клубе. До зоны вылета в АПЛ – один балл

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард продолжит тренировать «Эвертон».

Руководство «ирисок» не верит, что увольнение специалиста улучшит их шансы остаться в Премьер-лиге на данном этапе.

Но в то же время это не значит, что «Эвертон» будет сотрудничать с Лэмпардом до конца сезона, независимо от результатов.

Сообщается, что руководство клуба серьезно обеспокоено по поводу затруднительного положения команды в этом сезоне АПЛ.

На данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея на своему счету 25 очков в 29 играх. Преимущество команды над зоной вылета – всего один балл. 18-е место с 24 очками занимает «Бернли».

Следующий матч, 9 апреля, «Эвертон» проведет на домашнем стадионе против «Манчестер Юнайтед».

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