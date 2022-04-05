Гендиректор «Зенита»: «Ерохин и Сутормин остаются, Оздоев в процессе. У Семака будет автопродление, надеюсь»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Ерохин Магомед Оздоев Алексей Сутормин Футбол

Александр Медведев рассказал о продлении контрактов с футболистами «Зенита».

– Какова на сегодняшний день ситуация по контрактам Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина?

– Ерохин, Сутормин остаются в «Зените», продление согласовано. Оздоев в процессе.

– В июне завершается срок действия соглашения с «Зенитом» у Сергея Богдановича Семака. Контракт в июне 2020 года был подписан по схеме «2+1». Какова позиция клуба?

– У Семака, надеюсь, будет автопродление, – заявил генеральный директор «Зенита».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные