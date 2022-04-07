Реал Мадрид — Челси прогноз на матч 12 апреля Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

В Лиге Чемпионов настает пора решающих матчей, осталось восемь команд, которые поведут борьбу за титул. В одной из них сошлись лондонский «Челси» и мадридский «Реал», и это ремейк прошлогоднего розыгрыша главного европейского клубного турнира. Тогда эти соперники встретились на стадии полуфинала, по сумме двух встреч англичане оказались сильнее, а затем смогли выиграть турнир. В этом году «Челси» надеется на повторение успеха, ведь шансов выиграть английскую Премьер-лигу уже практически нет. Но первый матч в Лондоне сильно уменьшил шансы команды. Вторая часть этого интригующего противостояния состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало матча в 22:00 по московскому времени.

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«Реал Мадрид»

Видеть «Реал» на столь поздних стадиях розыгрыша Лиги Чемпионов стало делом обыденным. На этот раз на групповом этапе команда Карло Анчелотти опередила хорошо знакомых миланский «Интер» и донецкий «Шахтер», а также примкнувший к этим командам тираспольский «Шериф». Был риск, что королевский клуб споткнется в ⅛ финала, где его соперником стал «Пари Сен-Жермен» с великими и ужасными Месси, Неймаром и Мбаппе. Но по сумме двух встреч мадридцы смогли проявить характер и с хет-триком Карима Бензема пройти дальше в ¼ финала. И тут их ждал действующий обладатель кубка Чемпионов лондонский «Челси».

«Реал» уже выиграл в этом сезоне один трофей, став обладателем Суперкубка Испании. Вряд ли от команды уйдет титул во внутреннем чемпионате, но своеобразной вишенкой на торте мог бы стать выигрыш Кубка чемпионов. Готовы ли сливочные? Справятся ли? Первый матч с «Челси» показал, что желание у футболистов огромное. Мы стали свидетелями великолепного матча, где вновь феерил Бензема. Еще один хет-трик, и теперь в предстоящем ответном поединке «Реалу» достаточно будет не провалиться.

В чемпионате Испании все вернулось на круги своя. В лидерах мы вновь видим привычную троицу. Вслед за «Реалом» расположились «Барселона» и «Атлетико». В последних семи матчах сливочные позволили себе всего одну осечку. Зато какую! Команда буквально подверглась унижению на своем поле от «Барселоны», проиграв 0 : 4. Оправдания в виде отсутствия на поле Карима Бензема и подготовке к матчу с «Челси» не принимались. В самом королевском клубе поспешили все списать на расслабленность и большой отрыв от каталонцев. Главное, чтобы таких матчей больше до конца сезона не повторялось.

«Челси» (Лондон)

Если в английской Премьер-лиге «Челси» не смог выдержать конкуренцию с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», то в Лиге Чемпионов команда продолжила уверенную поступь. В группе вместе с «Зенитом», шведским «Мальме» и итальянским «Ювентусом» лондонцы заняли второе место. Но туринцы уже завершили участие в турнире, а «Челси» борется за выход в полуфинал. В ⅛ финала подопечные Томаса Тухеля без особых проблем прошли французский «Лилль», но камнем преткновения может стать «Реал». С такими ошибками как в игре на «Стэмфорд Бридж» команде вряд ли удастся пройти дальше.

В целом синие успешно сражаются в этом сезоне на всех фронтах. В декабре «Челси» завоевал клубный кубок мира, выиграв в финале у бразильского «Палмейраса» 2 : 1. Лишь в затяжной серии пенальти в конце февраля аристократы уступили «Ливерпулю» Кубок Лиги 0 : 0 (10 : 11). В Кубке Англии «Челси» уже вышел в полуфинал, где сразится с «Кристал Пэлас». В чемпионате Премьер-лиги после четырех побед подряд в предыдущем туре последовало чувствительное поражение на своем поле от «Брентфорда» 1 : 4. Оно никак не повлияло на турнирное положение команды. Первое-второе место уже далеко, а от четвертого есть солидный отрыв.

«Челси» в этом сезоне участвовал в пяти различных турнирах и практически везде доходил до финала. В этом, скорее всего, и кроется относительная неудача в чемпионате. Уж слишком много сил понадобилось команде. К тому же следует упомянуть и о других неурядицах. Чего стоит только заморозка всех счетов клуба из-за санкций, введенных правительством Великобритании по отношению к владельцу команды Роману Абрамовичу. Стойкости «синих» в этой ситуации можно только позавидовать.

Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси»

Предстоящий матч между этими командами станет девятым по счету, и по сумме предыдущих встреч сохраняется полный паритет. Соперники одержали по три победы, и два матча завершились вничью. Разве что по количеству забитых мячей — 12 против 11, преимущество у «Реала». Томасу Тухелю придется придумать что-то невероятное, чтобы в гостях отыграть гандикап первого матча. Лига Чемпионов уже приучила, что строить прогнозы в этом турнире заранее очень трудно, поэтому ответный поединок будем ждать с интересом.

07.08.2013, «Реал Мадрид» — «Челси» — 3 : 1;

30.07.2016, «Реал Мадрид» — «Челси» — 3 : 2;

26.04.2021, «Реал Мадрид» — «Челси» — 1 : 1;

05.05.2021, «Челси» — «Реал Мадрид» — 2 : 0;

06.04.2022, «Челси» — «Реал Мадрид» — 1 : 3.

Фаворитом в первом матче у букмекеров бал лондонский клуб. В итоге случилось все наоборот. Теперь коэффициенты в пользу «Реала». «Лига Ставок» предлагает на победу королевского клуба коэффициент 2,39, шансы на выигрыш «Челси» оцениваются коэффициентом 3,05, наконец, ничья — 3,45. «Аристократы», безусловно, ко второму матчу подойдут более собранными, но вряд ли этого хватит для победы, а вот ничейный результат вполне возможен.

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Где смотреть Реал Мадрид – Челси