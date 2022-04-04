Алексей Мишин: «Не болеть за «Зенит» в Петербурге – просто дурной тон. Это то же самое, что не любить Неву»

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему болеет за «Зенит».

«Не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге – это просто дурной тон. Это то же самое, что не любить реку Неву.

Недавно я был со своим внуком на матче на новой арене, и, конечно, изумительное зрелище. Хочу сказать, глазом художника изумительное зрелище: многоходовки, передачи, калейдоскоп, меняющийся непрерывно. Это не только спортивное зрелище, на зеленом поле футболки различного цвета, это же 22 артиста: у них и батманы, и тандю, и плие.

Мне кажется, даже если человек не болеет за какую-то команду, на таком стадионе, как наша «Зенит-Арена», посмотреть сверху на все это зрелище вообще захватывает дух», – сказал Мишин в эфире «Радио Зенит».