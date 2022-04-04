Магнуссон хочет остаться в ЦСКА: «У меня была и будет мотивация выступать в России»

Защитник Хердюр Магнуссон не собирается уходить из ЦСКА.

Об этом 29-летний исландец сообщил после матча 23-го тура против (2:2).

– «Урал» – слабая команда. Но они были очень хороши в защите, и мы провели не самый уверенный первый тайм. Конечно, ЦСКА разочарован ничьей, однако мы должны сделать правильные выводы.

– Какая у вас мотивация оставаться в России после этого сезона?

– У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь.

– Вы останетесь в на следующий сезон?

– Надеюсь, да, – сказал Магнуссон.