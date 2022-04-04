Ловчев о «Спартаке»: «Команда, покупающая Хендрикса и Кофрие, не может быть на первых местах. Не Ваноли виноват»

заявил, что не виноват в плохих результатах «Спартака».

«Три месяца в команде. Что ты за три месяца можешь сделать? Я не считаю, что игроки ходят, они стараются.

За 20 лет одно чемпионство у «Спартака»! Вы немного профессию тренера обезличили. Пришли и сразу выигрывать все должны. А у Ваноли состав не на первое место. Ну не он виноват.

Команда, которая покупает Хендрикса и Кофрие, не может быть на первых местах. Это совершенно слабые игроки, которых у нас с российским паспортом сотни», – сказал бывший футболист в эфире программы «Есть тема!» на .