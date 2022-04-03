Игроки «ПСЖ» допустили 4 ошибки, приведшие к голу в их ворота, в 6 последних матчах. «Лорьян» забил с неточного паса Хакими

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лорьян Ашраф Хакими Терем Моффи Футбол

Футболисты «ПСЖ» стали регулярно допускать индивидуальные ошибки в последних матчах.

Сегодня в игре 30-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (3:1, второй тайм) парижане пропустили после неточной передачи Ашрафа Хакими в собственную штрафную площадь. Терем Моффи перехватил пас марокканца и точно пробил.

По данным Opta Sports, в шести последних играх во всех турнирах игроки «ПСЖ» допустили четыре ошибки, приведшие к пропущенным мячам. При этом в 36 первых играх этого сезона у парижан была лишь одна такая ошибка.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лорьян».

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