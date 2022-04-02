Глава Федерации футбола Франции о Катаре: «Последние 3 года у меня нет опасений. Страна добилась огромного прогресса в социальном плане»

Ноэль Ле Гре рассказал о прогрессе в социальной политике Катара перед .

«Они приложили много усилий. Страна добилась огромного прогресса в социальном плане.

Не всегда ее можно сравнивать с Францией, которая была демократичной долгое время. Катар выбрали [страной-хозяйкой турнира] десять лет назад, и дела быстро продвигаются вперед.

Это нормально, что кто-то высказывается по этой теме. Клавенесс (глава Норвежской федерации футбола – прим. Sports.ru) высказалась очень разумно, и я думаю, Катар хорошо ей ответил.

У всех нас были опасения, но у меня их нет последние три года. Приезд в такую страну хорошо скажется на ней и на футболе. Это ускорит изменение менталитета», – сказал президент Федерации футбола Франции.