«Барселона» хочет купить Ольмо в 2023-м. «Лейпциг» требует 60 млн евро за трансфер в этом году

планирует осуществить трансфер в 2023 году.

В каталонском клубе считают, что подписание полузащитника может стать важной частью перестройки команды. Однако требования по сумме трансфера в этом году слишком высоки – немецкий клуб хочет получить 60 миллионов евро.

«Барса» планирует подписать Ольмо летом 2023-го. До истечения срока контракта игрока с «Лейпцигом» останется один год, и у каталонцев будет возможность осуществить трансфер на более выгодных для себя условиях.

В текущем сезоне Бундеслиги 23-летний футболист провел 12 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.