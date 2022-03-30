«Реал» и Асенсио обсудят будущее в апреле. Марко могут продать летом, чтобы он не ушел бесплатно в 2023-м

и полузащитник в апреле решат вопрос о продолжении сотрудничества.

По информации Marca, стороны обсудят, будет ли продлен контракт, истекающий летом 2023 года. Для футболиста приоритетным вариантом является заключение нового договора.

«Реал» собирается очень внимательно отнестись к финансовой стороне сделки, чтобы не переплатить. Если прийти к соглашению сейчас не удастся и Асенсио попросит его отпустить, «Реал» будет готов продать хавбека летом, чтобы не терять через год без компенсации.

Подчеркивается, что недостатка в потенциальных покупателях не наблюдается, но в первую очередь Марко намерен выслушать предложение мадридцев.

В текущем сезоне Асенсио провел 24 игры в , забив 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.