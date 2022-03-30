«Реал» и Асенсио обсудят будущее в апреле. Марко могут продать летом, чтобы он не ушел бесплатно в 2023-м

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«Реал» и полузащитник Марко Асенсио в апреле решат вопрос о продолжении сотрудничества.

По информации Marca, стороны обсудят, будет ли продлен контракт, истекающий летом 2023 года. Для футболиста приоритетным вариантом является заключение нового договора.

«Реал» собирается очень внимательно отнестись к финансовой стороне сделки, чтобы не переплатить. Если прийти к соглашению сейчас не удастся и Асенсио попросит его отпустить, «Реал» будет готов продать хавбека летом, чтобы не терять через год без компенсации.

Подчеркивается, что недостатка в потенциальных покупателях не наблюдается, но в первую очередь Марко намерен выслушать предложение мадридцев.

В текущем сезоне Асенсио провел 24 игры в Ла Лиге, забив 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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