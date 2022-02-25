«Реал» дает Асенсио контракт на 4,5+1,5 млн евро. В Англии ему предлагают 7 млн евро

«Реал» и ведут переговоры о новом контракте.

Мадридский клуб хочет к лету знать, останется ли 25-летний правый вингер, так как срок его нынешнего контракта рассчитан до июня 2023 года. Если испанец решит уйти, «Реал» продаст его следующим летом, чтобы не терять игрока бесплатно.

Асенсио хочет остаться в «Реале», но просит о повышении зарплаты. же предлагает футболисту 4-летнее соглашение с той же зарплатой, что и сейчас – 4,5 млн евро в год. Еще 1,5 млн евро предусмотрены в виде бонусов за достижение целей.

Представители игрока говорят, что в Англии ему предлагают контракт на 7 млн евро в год. «Реал» не хочет давать Асенсио такую зарплату.

Сейчас у Марко есть предложения от , «Баварии», дортмундской и нескольких английских клубов, которые предлагают ему более высокую зарплату, чем «Реал».

Если Асенсио решит уйти, то «Мадрид» запросит за него около 50 млн евро.

В этом сезоне хавбек провел 28 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 9 голов. Его полную статистику можно изучить здесь.