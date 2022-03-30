Кейруш объявил об уходе из сборной Египта после невыхода на ЧМ-2022

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Карлуш Кейруш уходит из сборной Египта после невыхода на ЧМ-2022.

В первом матче на своем поле Египет победил Сенегал со счетом 1:0, в ответной игре Сенегал выиграл в основное время с тем же счетом, в дополнительное время команды не забили.

В серии пенальти точнее были футболисты сборной Сенегала – 3:1.

«Мечта не осуществилась. Мы старались сделать все, но этого было мало. От всей души благодарю Египетскую футбольную ассоциацию за честь поработать тренером сборной. Всем игрокам и штабу – мое признание и огромное смиренное спасибо. Вы навсегда останетесь в моем сердце.

Для меня было честью работать и получать помощь от таких преданных и способных профессионалов и замечательных друзей. Без вас в моей жизни ничего не было бы возможным. Я очень горжусь вами, ребята.

Мои наилучшие пожелания и огромная благодарнасть всем египетским болельщикам», – написал 69-летний тренер. 

Кейруш возглавил сборную Египта в сентябре 2021 года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка Африки, где проиграла Сенегалу.

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