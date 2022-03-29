Вратарь «Ливингстона» Коновалов: «Хорошее время, чтобы сделать в России подобие МЛС. Чемпион не будет меняться между Питером и Москвой – будут «Уфа», «Урал», «Ахмат»

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Голкипер «Ливингстона» Иван Коновалов предложил реорганизовать РПЛ на манер МЛС.

«Сейчас для нашего футбола очень хорошее время, чтобы его перестроить. Например, чтобы сделать в России подобие МЛС, именно высококачественный продукт. Мне об этой концепции рассказал агент. Отметил, что в МЛС за много лет очень много разных команд стало чемпионами.

Разница России и Шотландии в первую очередь в маленьких расстояниях. Самый дальний выезд у нас – два часа на автобусе. И мы едем на игру в день игры. Клубы не тратят деньги на отели.

При этом здесь у всех очень много спонсоров. Вот у нас вроде маленькая команда, но спонсоры – сеть ресторанов, еще какие-то 7-8 компаний выделяют деньги на сезон.

Но можно сделать как в MLS, где у всех клубов одинаковый бюджет, все в одинаковых условиях. В таких условиях будет большая конкуренция, большой зрительский интерес. Представь, если чемпион каждый год не будет меняться между Питером и Москвой, а будут «Уфа», «Урал», «Ахмат», «Крылья Советов», «Арсенал». Это же интересно, люди увидят, что их команды за что-то бьются, что-то выигрывают. Всем интересно будет, а отсюда билеты, атрибутика, трансляции, спонсоры.

С [еще одним] агентом я много общался насчет футбола за границей и в России. Он мне говорит: «Последние три команды АПЛ суммарно набирают меньше очков, чем чемпион. В России – больше». В любом случае «Манчестер Сити» побеждает, но результативность, зрительский интерес высокие. А у нас «Химки» бодаются с «Зенитом» и могут 0:0 сыграть. Это вопрос к посещаемости – она же уходит.

Для начала нужно сделать закрытую лигу. КХЛ же как раз закрытая. Зрительский интерес будет, например, если в «Крыльях Советов» будут играть молодые самарские пацаны. Из 20 человек семь-восемь – местные. То же самое в «Уфе». Болельщиков больше пойдет: родственники, родители, друзья. Это увеличит посещаемость, сделает картинку для телевидения, которая привлечет спонсоров», – заявил вратарь.

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