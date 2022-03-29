Вратарь «Ливингстона» Коновалов: «Тут тебя не накачивают, выходишь расслабленным. В России создают напряг, чтобы был как робот. И Шотландия выше в таблице коэффициентов»

Вратарь «Ливингстона» сравнил чемпионат Шотландии и .

«Можно посмотреть рейтинг коэффициентов УЕФА – Шотландия на 9-м месте, даже выше чемпионата России. Здесь футбол немного другой.

В России – более тактический, оборонительный. Даже можно посмотреть на статистику голов и разницу очков. Чемпионат Шотландии заканчивается плей-офф среди первых шести команд, и если не брать в счет первые три команды («Селтик», «Рейнджерс» и «Хартс»), то дальше разница между 4-м и 10-м местами всего четыре очка. То есть здесь любая команда может обыграть другую.

Да, есть два лидера, как в той же Сербии и , но, когда они играют с командами ниже уровнем, все навязывают борьбу, никто не боится с ними играть. В этом я вижу главный плюс.

И зрительский интерес большой. Мы играли с «Селтиком» дома, к сожалению, проиграли 1:3, но у нас были шансы. И у нас стадион вмещает немного – 10-10,5 тыс. зрителей. Он набился полностью, но где-то 65% были болельщиками . Это непередаваемая атмосфера, круто!

Игра с «Данди Юнайтед» – в 19:45 по местному времени. Пришли на стадион в 15:30, пошли всей командой в кафе. Покушали, посидели, посмеялись – хи-хи, ха-ха. Никакого прессинга, мыслей об игре. Переоделись в раздевалке, включили музыку. Такой менталитет: живут футболом, наслаждаются моментом. Да, на поле серьезные, в игре начинается битва.

В России и Беларуси больше тактики, обороны, создают напряг, чтобы ты был как робот. Здесь тебя не накачивают. У Бердыева (топ-тренера в России, считаю) такой подход: дисциплина, концентрация. За счет этого и добивался подход. И мне было комфортно.

В Шотландии по-другому: «лайтово», «ненапряжно», через улыбку. Выходишь расслабленным, лучше все получается. Может, если у нас так ввести, футбол выстрелит? Когда у тебя только позитив, тебе легче.

Я первые две недели ощущал себя некомфортно. Кто-то стоит в стороне и смеется. А выходят на поле, и думаешь: «Вы смеялись только что, а теперь рубитесь?» Не понимал, как это возможно. А потом к этому приходишь сам.

Выхожу на поле без напряга, смех-улыбки, все получается. Без претензий друг к другу», – сказал Коновалов.