«Смахивает на картежное шулерство в электричках». Романцев про отказ Польши играть с Россией

высказался об отказе Польши играть с Россией в стыках ЧМ-2022.

– По-мужски ли поступила федерация Польши, отказавшаяся играть с Россией?

– Мне очень жаль, что страна с большими футбольными традициями, воспитавшая столько звездных игроков, отказалась от честной борьбы, а пошла по пути закулисных комбинаций и интриг.

Ведь они могли бы провести матч с нами на нейтральном поле и выяснить, кто больше достоин путевки на чемпионат мира. Но зачем искушать судьбу, когда можно словчить и, как говорят в народе, «проскочить на дурака»? Значит, просто боялись.

Вот почему с этого момента для меня сборной Польши с Левандовским больше не существует. И то, как эта компания повела себя, смахивает на картежное шулерство в электричках, где для выигрыша хороши любые средства, – отметил бывший главный тренер «Спартака».

«По России – верное решение, но Польша сразу в следующем раунде – неприемлемо». Как участники стыков оценили вердикт ФИФА