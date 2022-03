Чилуэлл сыграл с тигром в перетягивание каната. Общество защиты животных осудило игрока «Челси»

Защитник подвергся критике со стороны защитников прав животных.

Как передает The Sun, футболист при посещении парка развлечений сыграл в перетягивание каната с тигром, и видеозапись процесса впоследствии попала в соцсети благодаря подруге англичанина.

Предполагается, что ролик был снят во время отпуска игрока во Флориде.

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) отреагировало на данный инцидент.

«Мы не считаем, что такое мероприятие способствует уважению этих диких животных, оно не должно использоваться для развлечения публики.

Зоопарки часто заявляют, что их цель – просвещать публику и оказывать положительное влияние на поведение посетителей таким образом, чтобы оно способствовало сохранению природы.

Хотя мы понимаем, что зоопарки, которые делают это, могут считать, что «перетягивание каната» обеспечивает физическое укрепление для больших кошек, существует множество альтернативных способов добиться этого», – сказано в сообщении RSPCA.

The Sun подчеркивает, что вряд ли игроку придется выплачивать какие-либо штрафы, поскольку ничто не указывает на нанесение тигру увечий.

Ben Chilwell has been challenged by animal welfare chiefs over a tug-of-war challenge with a tiger. pic.twitter.com/59Km85ESX1