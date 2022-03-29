Благотворительная встреча с Михаилом Кержаковым собрала 153 тысячи рублей

Вратарь принял участие в благотворительной акции фонда «свет.дети».

Благодаря акции удалось собрать 153 361 рубль. В ней приняли участие 34 человека.

Полученные деньги фонд направит на поддержку двух проектов, в резерве которых недостаточно средств: «Еда как лекарство» и «Билет ценою в жизнь».

«Спасибо всем, кто участвовал в нашей акции. Финансово или словом. Вы большие молодцы. Продолжайте поддерживать детей и друг друга. Всех благ!» – сказал Кержаков.

Красноярская болельщица, принявшая участие в акции, получит футболку голкипера, а перчатки отправятся в Германию. Одного из победителей ждет главный приз: личная встреча с Кержаковым на базе «Зенита».

«Мы благодарим всех, кто принял участие в акции. Особенно сейчас, для нас это очень ценно. Отдельная благодарность Михаилу и футбольному клубу «Зенит» за постоянную поддержку и предоставленные футбольные призы. В ближайшие месяцы мы сделаем еще много интересных акций, так что следите за анонсами в наших соцсетях», – сказала директор благотворительного фонда Юлия Божина.