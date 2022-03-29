Мама Рабьо о критике сына: «Люди не понимают, что путь футболиста требует жертв и стального менталитета. Говорят только о том, что им переплачивают»

Мама Адриена Рабьо ответила на критику игры сына.

«Нам нечего доказывать. Ни я, ни Адриен не хотим говорить о себе. Он играет в футбол, это его страсть, но вне поля он хочет вести сдержанную жизнь. Он не хочет объясняться или оправдываться.

Каждый совершает ошибки в течение жизни. Мы не осознаем, что футболисты начинают карьеру подростками и должны становиться мужчинами. Они не роботы.

В итальянской прессе говорят, что Адриен плох? Он не беспокоится об этом, он играет в каждом матче.

Хотелось бы, чтобы широкая публика понимала, каков путь футболистов к достижению высшего уровня. Мы говорим только о том, что им переплачивают, и все в таком духе. Но люди не понимают, что это требует от них жертв и стального менталитета», – заявила Вероника Рабьо в интервью Ouest France.

Мама полузащитника также является его агентом.