Зритель показал нацистское приветствие на матче Германия – Израиль. Полиция ведет расследование

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Связанный с нацизмом скандал произошел на матче сборных Германии и Израиля.

В субботу немецкая национальная команда одержала победу со счетом 2:0 с товарищеском матче.

Как сообщает Sport1, во время игры силовики вывели со стадиона зрителя. Причина – нацистское приветствие.

Полиция Мангейма подтвердила произошедший инцидент. Задержан 28-летний мужчина, личность которого установлена ​​на видео.

Полиция начала расследование. В дополнение к пожизненному запрету на посещение матчей мужчине также грозят серьезные юридические последствия.

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